Son dakika haberi! Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi! Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

26.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:46
Son dakika haberi! Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobilden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin otomobilden hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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