Son dakika haberi: Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü
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Son dakika haberi: Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Hürriyet Mahallesi, Kurtini mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İslahiye Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, müdahale ettikleri örtü yangınını kısa sürede söndürdü.

Yangında, yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Son dakika haberi: Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü
Son dakika haberi: Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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