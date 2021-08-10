Son dakika haberi! Gaziantep'te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Gaziantep'te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Gaziantep'te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Gözlühöyük Mahallesi Kötü Kırkağaç mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü.

Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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