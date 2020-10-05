Son dakika haberi | Gaziantep'te orman yangını
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Son dakika haberi | Gaziantep'te orman yangını

05.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:00
Son dakika haberi | Gaziantep'te orman yangını

Son dakika haberler... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Amanos Dağları eteği Tandır Mahallesi mevkisindeki kızılçam ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Orman İşletme Şefliği ile İslahiye Belediyesine ait araçlarla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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