Son dakika haberi | Gaziantep'te orman yangını
Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
13.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:00
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İslahiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Şatırhöyük Mahallesi kırsalında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ayrıca ekipler, yangının söndürülmesi konusunda mahalle camisinden yapılan anonsla vatandaşlardan yardım talebinde bulundu.
Vatandaşların da verdiği destekle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
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Kaynak: AA