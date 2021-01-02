Son dakika haberi... Gaziantep'te, mutasyona uğramış koronavirüslü 2 hasta, karantinada

GAZİANTEP'te, mutasyona uğramış koronavirüs hastası 2 kişi, evlerinde karantina altında tutuluyor. İngiltere'den geldikten sonra yapılan testlerinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde karantinaya alınan 2 kişinin yakından takibi yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü 15 kişiden 2'sinin Gaziantep'te olduğu belirtildi. İngiltere'den geldikleri ve yapılan testlerinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastaların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu için evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan ve mutasyonlu virüs taşıyan kişilerin İngiltere'den ilk olarak İstanbul'a geldikleri ardından ise Gaziantep'e döndükleri belirlendi. Filyasyon ekipleri tarafından kente geldikleri andan testleri yapılan bu kişilerin, virüs saptanmasının ardından karantinaya alındıkları belirtildi.Öte yandan mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin, kentte 10 gün boyunca dolaştığı yönündeki haberler üzerine Gaziantep Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, yurt dışından gelen hastaların takibinin yapıldığı ve kente gelişlerinin ardından sıkı izolasyona tabi tutulduğu vurgulanarak şöyle denildi: "Bazı basın mecralarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Covid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mutasyona uğramış olan Covid-19 vakaları ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler doğrultusunda İngiltere'den ülkemize gelen tüm yolcular gidecekleri illere liste halinde bildirilmekte ve hem yol esnasında hem de kalacakları ikamette izolasyona tabi tutulmaktadır. İlimize İngiltere'den gelen yabancı uyruklu olanlar dahil olmak üzere bütün yolcular da geldikleri andan itibaren sıkı bir izolasyona tabi tutulmuş ve PCR testleri yapılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ