Son dakika haberi | Gaziantep'te minibüsün çarptığı kişi öldü
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Son dakika haberi | Gaziantep'te minibüsün çarptığı kişi öldü

13.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:19
Son dakika haberi | Gaziantep'te minibüsün çarptığı kişi öldü

Son dakika haberler... İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı Musa Durmaz hayatını kaybetti.

İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı Musa Durmaz hayatını kaybetti.

A. Y idaresindeki 31 KJH 73 plakalı minibüs, İslahiye- Nurdağı karayolu 3. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Musa Durmaz'a çarptı.

Ağır yaralanan Durmaz, ambulansla kaldırılrdığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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