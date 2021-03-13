Son dakika haberi | Gaziantep'te minibüsün çarptığı kişi öldü
13.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:19
Son dakika haberler... İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı Musa Durmaz hayatını kaybetti.
İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı Musa Durmaz hayatını kaybetti.
A. Y idaresindeki 31 KJH 73 plakalı minibüs, İslahiye- Nurdağı karayolu 3. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Musa Durmaz'a çarptı.
Ağır yaralanan Durmaz, ambulansla kaldırılrdığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. ???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek