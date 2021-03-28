Son dakika haberi! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Şerif H. idaresindeki 27 AGE 171 plakalı otomobil ile Şakir D. yönetimindeki 27 P 1660 plakalı otomobil, Burç Göleti Yolu'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerde bulunan 6 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen sürücü Şerif H, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir