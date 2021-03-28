Son dakika haberi! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi
Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Şerif H. idaresindeki 27 AGE 171 plakalı otomobil ile Şakir D. yönetimindeki 27 P 1660 plakalı otomobil, Burç Göleti Yolu'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerde bulunan 6 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen sürücü Şerif H, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 21:31:03. #1.15#
title