Son dakika haberi: Gaziantep'te Kurban Bayramı Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nizip ilçesinde temsili bayramlaşma töreni düzenlendi, şehitlik ziyaret edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde temsili bayramlaşma töreni düzenlendi, şehitlik ziyaret edildi.

Kurban Bayramı nedeniyle Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve birim amirleri şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Kaymakam Şahin ve beraberindekiler, dualar etti.

Törene katılan protokol üyeleri daha sonra polis merkezi ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret ederek burada görevli güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA