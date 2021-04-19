Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 670 kişiye idari yaptırım uygulandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 670 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 670 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 625, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 44 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 745 kişi ise ikaz edildi.

Denetlenen 516 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal