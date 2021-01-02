Son dakika haberi: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye ceza

Son dakika haberler: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 79, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 414, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 262 işletme denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir