Gaziantep'te kısıtlama yasağına uymayan 440 kişiye ceza
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Gaziantep'te kısıtlama yasağına uymayan 440 kişiye ceza

03.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:26
Gaziantep'te kısıtlama yasağına uymayan 440 kişiye ceza

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 440 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 440 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 440 kişiye ceza kesildi. Ekipler ayrıca, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 16 şahsa ve karantina hükümlerini aykırı davranan 1 şahsa ceza yazdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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