Son dakika haberi: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 215 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haberi: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 215 kişiye para cezası kesildi

22.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:22
Son dakika haberi: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 215 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haber: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 215 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 215 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 108, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 107 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 786 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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