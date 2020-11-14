Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza
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Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza

14.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 14.11.2020 09:00
Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 647 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 443 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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