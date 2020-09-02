Son dakika haberi... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1883 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1883 kişiye ceza

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1883 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Son dakika haberi... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1883 kişiye ceza
02.09.2020 08:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:54

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1883 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1883 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 10 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca, denetlenen 313 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Okan Bayülgen Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Düğün Adana Eylül
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1883 kişiye ceza - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 08:54:32. #1.15#
title