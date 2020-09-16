Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1716 kişiye ceza
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Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1716 kişiye ceza

Son dakika haberleri... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1716 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1716 kişiye ceza
16.09.2020 08:53 | Son Güncelleme: 16.09.2020 08:56

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1716 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1716 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 250 iş yerinden 2'sine işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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