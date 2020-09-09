Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza
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Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1669 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza
09.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:18

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1669 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1669 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 180 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Kaynak: AA

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