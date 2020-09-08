Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1535 kişiye ceza
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Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1535 kişiye ceza

Son dakika haberleri... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1535 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Son dakika haberi | Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1535 kişiye ceza
08.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 08.09.2020 08:52

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1535 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1535 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca, denetlenen 154 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Kaynak: AA

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