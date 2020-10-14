Son dakika haberi: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1003 kişiye ceza

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1003 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.