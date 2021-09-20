Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE KAZA: 2 YARALI - Haberler
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Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Yıldırım B. yönetimindeki 10 AFY 113 plakalı otomobil ile Çağatay A.'nın kullandığı 31 NCH 06 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.Yaralı sürücüler, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE KAZA: 2 YARALI

Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE KAZA: 2 YARALI

Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE KAZA: 2 YARALI

Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE KAZA: 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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