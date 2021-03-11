Son dakika haberi: Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, karısı tedavi altına alındı.
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, karısı tedavi altına alındı.
Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde Ali Altıntaş (66) ile eşi Nuray Altıntaş'tan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Ali Altıntaş olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak