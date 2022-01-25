Son dakika haberi... Gaziantep'te kafenin tentesinin çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, biriken kar nedeniyle bir kafenin tentesinin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, biriken kar nedeniyle bir kafenin tentesinin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin tentesi aşırı kar birikintisi nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, tentenin altında kimsenin olmadığını belirledi.
Tentenin çökme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri