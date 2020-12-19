Son dakika haberi: Gaziantep'te incelemelerde bulunan bakanlar kentten ayrıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir özel hastanede yaşanan patlama sonrası kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptıkları incelemeler sonrası Gaziantep'ten ayrıldı.

Gaziantep'te bir özel hastanede yaşanan patlama sonrası kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptıkları incelemeler sonrası Gaziantep'ten ayrıldı.

Gaziantep'te bir özel hastanede korona virüs ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Patlamanın yaşandığı ünitede incelemelerde bulunan bakanlar olay sonrası yaralanan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek acil şifalar diledi. Daha sonra Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapan bakanlar, hayatını kaybeden bir vatandaşın evine giderek aileye başsağlığı dileyerek taziye ziyaretinde bulundu. Bakanlar bir dizi ziyaretin ardından kentten ayrıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı