Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Burç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Şerif Hafta (37) yönetimindeki 27 AGE 171 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şakir D.'nin kullandığı 27 P 1660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 27 AGE 171 plakalı otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Şerif Hafta, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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