Son dakika haberi... Gaziantep'te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Gaziantep'te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem

15.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:55
Son dakika haberi... Gaziantep'te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem

Son dakika haber: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şahsa hırsızlık suçundan ve 136 aranan şahıs yakalanarak toplamda 204 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şahsa hırsızlık suçundan ve 136 aranan şahıs yakalanarak toplamda 204 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 204 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şahsa hırsızlık suçundan ve 136 aranan şahıs yakalanarak toplamda 204 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 212 gram uyuşturucu madde, 183 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 11 adet ruhsatsız tabanca 27 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 18 adet kartuş, 29 adet kesici alet, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı TV, 1 adet çalıntı cep telefonu, 6 adet suça konu cep telefonu, Bin 500 litre etil alkol, 3 bin 12 şişe içki, 300 litre dökme alkol, 11 bin 250 adet içki etiketi, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 884 adet boş şişe, 179 paket gümrük kaçağı sigara ve bir miktar sahte para ele geçirdi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Gaziantep'te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Elçin Sangu Merve Boluğur Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Ekim Milli Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Gaziantep'te huzur operasyonu: 204 kişiye işlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 13:07:23. #1.14#
title