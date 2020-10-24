Son dakika haberi! Gaziantep'te huzur operasyonu: 157 kişiye işlem
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Son dakika haberi! Gaziantep'te huzur operasyonu: 157 kişiye işlem

24.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:20
Son dakika haberi! Gaziantep'te huzur operasyonu: 157 kişiye işlem

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şahsa hırsızlık suçundan ve 85 aranan şahıs yakalanarak toplamda 157 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şahsa hırsızlık suçundan ve 85 aranan şahıs yakalanarak toplamda 157 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 157 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şahsa hırsızlık suçundan ve 85 aranan şahıs yakalanarak toplamda 157 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 370 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 50 şişe ve 33 litre kaçak alkol, 24 adet kesici alet, 7 adet ruhsatsız tabanca 109 adet fişek, 3 adet tüfek, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet cep telefonu, çok sayıda çalıntı malzeme ve bir miktar çalıntı para ele geçirdi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Gaziantep'te huzur operasyonu: 157 kişiye işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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