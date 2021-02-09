Son dakika haberi... Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi... Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı tutuklandı

09.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:01
Son dakika haberi... Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 6 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan ve 10 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 6 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların iş yerlerine girmesi, hırsızlık anları ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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