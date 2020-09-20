Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte meskun mahalde silah sıkan kişilere 44 bin 245 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.

Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak
20.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:13

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte meskun mahalde silah sıkan kişilere 44 bin 245 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.

Vali Davut Gül, Twitter'deki hesabından yaptığı duyuru ile kentte silah sıkan kişilere cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Havai fişek atmanın yasak olduğu ve yasağa uymayanlara kesilen cezanın bundan sonra silah sıkanlar için de uygulanacağını belirten Vali Gül, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te havai fişek atanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 'h' bendine göre uyguladığımız 44 bin 245 TL idari para cezasını meskun mahalde silah sıkanlar için de uygulayacağız. Silah sıkanlarla ilgili rutin adli ve idari işlemler de ayrıca devam edecektir. Silahla eğlence olmaz"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hasan KIRMIZITAŞ
Hasan KIRMIZITAŞ
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Seda Sayan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Milli Çocuk Ayvalık
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 18:16:44. #1.14#
title