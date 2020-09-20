Son dakika haberi! Gaziantep'te havaya ateş açana 44 bin 245 lira ceza uygulanacak Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte meskun mahalde silah sıkan kişilere 44 bin 245 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte meskun mahalde silah sıkan kişilere 44 bin 245 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.

Vali Davut Gül, Twitter'deki hesabından yaptığı duyuru ile kentte silah sıkan kişilere cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Havai fişek atmanın yasak olduğu ve yasağa uymayanlara kesilen cezanın bundan sonra silah sıkanlar için de uygulanacağını belirten Vali Gül, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te havai fişek atanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 'h' bendine göre uyguladığımız 44 bin 245 TL idari para cezasını meskun mahalde silah sıkanlar için de uygulayacağız. Silah sıkanlarla ilgili rutin adli ve idari işlemler de ayrıca devam edecektir. Silahla eğlence olmaz"

Kaynak: DHA