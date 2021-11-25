Son dakika haberi! Gaziantep'te halatı kopan asansördeki işçi hayatını kaybetti
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde halatının kopması sonucu düşen asansördeki işçi yaşamını yitirdi.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde halatının kopması sonucu düşen asansördeki İşçi yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın inşaatında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Kaddur (64), yük asansörüne binerek en üst kata iskele demiri taşımak istedi.
Bu sırada halatın kopması sonucu düşen asansördeki işçi ağır yaralandı.
Kaddur, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.