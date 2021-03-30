Son dakika haberi: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın HTS kayıtlarına göre çok sayıda örgüt mensubuyla iletişim kurduğunu, örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Özlem Zengin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bahar Candan Merve Boluğur Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:22:06. #1.15#
title