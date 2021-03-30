Son dakika haberi: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın HTS kayıtlarına göre çok sayıda örgüt mensubuyla iletişim kurduğunu, örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Fatih K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan