Son dakika haberi: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haberi: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

22.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:22
Son dakika haberi: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haber: Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yunus E. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüte bağlılığı en üst seviyedekilerin ancak yöneticilik vasfı bulunmayanların ifade edildiği "Say" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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