Son dakika haberi... Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hemşireye 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haberi... Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hemşireye 6 yıl 3 ay hapis cezası

17.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:50
Son dakika haberi... Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hemşireye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haber: Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hemşireye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hemşireye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sema Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın kadın zabıt katiplerinden sorumlu "öğretmen" konumunda olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sema Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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