Son dakika haberi | Gaziantep'te fabrikada patlama: 6 yaralı Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Küçük sanayi sitesi Anafartalar bulvarı içerisinde, oduncular sitesinin karşısındaki Demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları oksijen tüpünün patladığını söylerken, patlamanın kesin nedeni ise araştırılıyor.

(Said Vakkas Yağcı - Resul Yanbul/İHA)

Kaynak: İHA