Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye "yangın ihbarı" ile tatlı sürprizi
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Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye "yangın ihbarı" ile tatlı sürprizi

29.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:30

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yangın ihbarında bulunan bir esnaf, olay yerine gelen ekiplere İtfaiye Haftası dolayısıyla halka tatlı ve dondurma ikramında bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yangın ihbarında bulunan bir esnaf, olay yerine gelen ekiplere İtfaiye Haftası dolayısıyla halka tatlı ve dondurma ikramında bulundu.

Serinevler Mahallesi'ndeki oto lastik işletmesi sahibi İbrahim Göğebakan, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için telefonla yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ve esnafın alkışlarıyla karşılanan ekiplere halka tatlı ve dondurma ikram edildi.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen itfaiye ekipleri, sürpriz için esnafa teşekkür etti.

Göğebakan, Türkiye'de İtfaiye Haftası'nın kutlandığını anımsattı.

Göğebakan, "Arkadaşlarımıza bir sürpriz yapalım istedik. Allah razı olsun sizlerden. Haklarınızı helal edin. Aradıktan bir dakika sonra yetiştiniz. Kötü bir durum yok. Sadece sürpriz yaparak sizler için de bir anı olsun istedik." diye konuştu.

Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye 'yangın ihbarı' ile tatlı sürprizi
Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye 'yangın ihbarı' ile tatlı sürprizi
Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye 'yangın ihbarı' ile tatlı sürprizi
Gaziantep'te esnaftan itfaiyeye 'yangın ihbarı' ile tatlı sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 15:32:52. #1.15#
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