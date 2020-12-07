Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

07.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:14

- Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi Gaziantep'te narkotik polisleri eş zamanlı 4 adrese yaptığı operasyonlarda toplamda 320 kilo uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

- Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te narkotik polisleri eş zamanlı 4 adrese yaptığı operasyonlarda toplamda 320 kilo uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş ve Yukarıbayır mahallelerinde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 70 parça halinde toplam 320 kilo kubar esrar, 2 adet terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Ele geçirilen paranın miktarı açıklanmazken, operasyonlarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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