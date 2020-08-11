Son dakika haberi: Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberi: Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberi: Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı
11.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:41

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.Ç. isimli şüpheli sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

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