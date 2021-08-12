Son dakika haberi... Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nde "Telafide Ben de Varım" programı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nde "Telafide Ben de Varım" programı devam ediyor

Son dakika haberi... Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nde 'Telafide Ben de Varım' programı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Sanat Merkezi, yaz tatili boyunca çocuklar tarafından en çok tercih edilen merkez oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Sanat Merkezi, yaz tatili boyunca çocuklar tarafından en çok tercih edilen merkez oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı doğrultusunda bütün kurumlarıyla seferber olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde barındırdığı Çocuk Sanat Merkezi ile eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarla, 7-16 yaş grubu çocuklara ücretsiz olarak seramik, mozaik, tasarım, el sanatları, drama, resim atölyelerinin yanı sıra müzik eğitimlerinde ise gitar, keman, bağlama, piyano ve ritim atölyelerinde 300 öğrenciye imkan sağlanıyor.

Ayrıca bireysel kursların yanı sıra okullara yönelik telafi eğitimleri ile öğretmen ve öğrencilere de müzik ve sanat branşlarında destek olunmaya devam ediliyor. 28 Haziran'da başlayan eğitimler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle devam ederken 31 Ağustos tarihine kadar sürecek. Eylül ayının ikinci haftasından itibaren ise yeni kayıt dönemi başlayacak.

Çocuk Sanat Merkezi'nde verilen kurslara kızı Elif'i getiren Demet Kök, 3 sene önce kurslara gelmeye başladıklarını belirterek, "Kızım Elif şu anda gitar kursuna devam ediyor. Müziği seven biri olduğundan kendini geliştirdi. Buradaki öğretmenlerimiz çok ilgileniyorlar. Kursların neticelerini çok iyi alıyoruz. Elif her gün koşa koşa geliyor, ayrılırken üzülüyor." ifadelerini kullandı.

Resim kurslarına katılan 14 yaşındaki Merve İpek ise 4 senedir çocuk sanat merkezine geldiğini, birçok etkinliğin düzenlendiğini ve çok iyi zaman geçirdiğini kaydetti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Son dakika haberi... Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nde 'Telafide Ben de Varım' programı devam ediyor
Son dakika haberi... Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nde 'Telafide Ben de Varım' programı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nde "Telafide Ben de Varım" programı devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:33:24. #1.15#

title