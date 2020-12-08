Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen yoğunluğun yaşandığı çarşıların yer aldığı Gaziler Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında, polis noktaları oluşturuldu.

Vaka sayılarında artış yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturuyor. Caddelerde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok kişi de maskelerini çene altına indiriyor. Zabıta ekipleri, yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarmayı sürdürüyor. Çarşıya girilecek tüm noktalarda görevlendirilen polis ekipleri de denetimlerine devam ediyor.Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklardan memnun olduklarını ifade ederek, herkesi tedbirlere uymaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ