Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
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Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu

08.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:04
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen yoğunluğun yaşandığı çarşıların yer aldığı Gaziler Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında, polis noktaları oluşturuldu.

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen yoğunluğun yaşandığı çarşıların yer aldığı Gaziler Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında, polis noktaları oluşturuldu.

Vaka sayılarında artış yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturuyor. Caddelerde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok kişi de maskelerini çene altına indiriyor. Zabıta ekipleri, yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarmayı sürdürüyor. Çarşıya girilecek tüm noktalarda görevlendirilen polis ekipleri de denetimlerine devam ediyor.Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklardan memnun olduklarını ifade ederek, herkesi tedbirlere uymaya davet etti.


Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu
Son dakika haberi: Gaziantep'te çarşıların bulunduğu caddenin giriş ve çıkışında polis noktaları oluşturuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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