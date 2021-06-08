Son dakika haberi! Gaziantep'te buğday ekili tarlada yangın çıktı
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Son dakika haberi! Gaziantep'te buğday ekili tarlada yangın çıktı

Son dakika haberi! Gaziantep'te buğday ekili tarlada yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarlada çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarlada çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.

Yolveren Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangında yaklaşık 50 dönüm ekili arazi zarar gördü.???????

Son dakika haberi! Gaziantep'te buğday ekili tarlada yangın çıktı
Son dakika haberi! Gaziantep'te buğday ekili tarlada yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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