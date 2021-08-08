Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)

Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

Son dakika haber... 75 KİŞİLİK EKİPLE 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep'te, 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 24 itfaiye aracı ve 75 kişilik ekip ile kontrol altına alındı.

75 KİŞİLİK EKİPLE 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te, 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 24 itfaiye aracı ve 75 kişilik ekip ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

'BAŞARILI ÇALIŞMA İLE KONTROL ALTINA ALINDI'

Yangın haberinin ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının söz konusu olmadığını söyleyen Gül, "Yangın, itfaiye ekiplerimizin başarılı çalışması ile kontrol altına alındı. Bizi sevindiren durum yangın anında fabrikada kimsenin olmayışı ve herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır. Şehrimize geçmiş olsun" dedi.


Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı
İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Berdan Mardini Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Sergen Yalçın Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 00:42:09. #1.16#

title