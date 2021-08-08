Son dakika haberi! Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)

Son dakika haber... 75 KİŞİLİK EKİPLE 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep'te, 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 24 itfaiye aracı ve 75 kişilik ekip ile kontrol altına alındı.

75 KİŞİLİK EKİPLE 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te, 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 24 itfaiye aracı ve 75 kişilik ekip ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

'BAŞARILI ÇALIŞMA İLE KONTROL ALTINA ALINDI'

Yangın haberinin ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının söz konusu olmadığını söyleyen Gül, "Yangın, itfaiye ekiplerimizin başarılı çalışması ile kontrol altına alındı. Bizi sevindiren durum yangın anında fabrikada kimsenin olmayışı ve herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır. Şehrimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca