Son dakika haberi... Gaziantep'te bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi... Gaziantep'te bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi öldü

Son dakika haberi... Gaziantep'te bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi öldü
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda işiyle ilgilenen Ali Rıza Sandıklı (38), bölmeye çalıştığı iş makinesinin yaklaşık 3 ton ağırlığındaki demir parçası üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Sandıklı, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sandıklı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son dakika haberi... Gaziantep'te bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi öldü

Son dakika haberi... Gaziantep'te bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi öldü

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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