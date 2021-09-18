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Son dakika haberi: Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Karacaahmet Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Hasan A. (16) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan A, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan A'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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