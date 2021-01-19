Son dakika haberi... Gaziantep'te belediye başkanı, polis ve çocuklar kar topu oynadı

Son dakika haberleri: Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, polis ve çocuklarla kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, polis ve çocuklarla kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte son günlerde etkili olan sağanak ve yağmur dün gece yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışlarla beyaza bürünen kentte karla mücadele ekiplerini saha çalışmaları inceleyen Şahin, Şehitkamil ilçesindeki Celal Doğan Parkı'nda kar topu oynayan çocuk ve polislerle bir araya geldi.

Buradaki çocuklarla bir süre sohbet eden Şahin, daha sonra parktaki polis ve çocuklarla kar topu savaşı yaparak, karın tadını çıkardı.

Şahin, polis ve çocuklar bu süreçte eğlenceli dakikalar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir