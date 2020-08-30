Son dakika haberi! Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
30.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:51
Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Şahinbey ilçesine bağlı Kırgız Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Kazım Gün ile Ergün Kılavuzluoğlu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Kılavuzluoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Mahallede güvenlik önlemi olan jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA