Son dakika haberi | Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti

Son dakika haberler: GAZİANTEP'te, kurban kesiminde bıçak ve satır kullanırken kendilerini el ve ayaklarından yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

GAZİANTEP'te, kurban kesiminde bıçak ve satır kullanırken kendilerini el ve ayaklarından yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, birçok kişi kurban kesimi yaptı. Ancak, kesim sırasında bazı kişiler, bıçak ya da hayvanın darbeleriyle yaralandı. Aralarında kadınların da olduğu yaralılar, hastanelere koştu. Bıçak ve satır kullanırken kendilerini el ve ayaklarından yaralayan acemi kasapların büyük bölümü, tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç