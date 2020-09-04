Son dakika haberi | Gaziantep'te 655 polisle 'Narko-Asayiş' operasyonu yapıldı
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Son dakika haberi | Gaziantep'te 655 polisle 'Narko-Asayiş' operasyonu yapıldı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te 655 polisle 'Narko-Asayiş' operasyonu yapıldı Helikopter destekli operasyonda 27 şüpheli şahıs yakalandı Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi Gaziantep'te yaklaşık 655 polisin katılımıyla beş mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' yapıldı.

04.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:35

Gaziantep'te 655 polisle 'Narko-Asayiş' operasyonu yapıldı

Helikopter destekli operasyonda 27 şüpheli şahıs yakalandı

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık 655 polisin katılımıyla beş mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon sonucu 27 şüpheli şahıs yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki beş mahallede yaklaşık 655 personelin katılımı ile helikopter destekli narko-asayiş operasyonu başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katıldığı operasyon ile Münifpaşa, Mithatpaşa, Hacıbaba, Vatan ve Beydilli mahallerindeki 36 ikamet, 78 umuma açık yer, 518 araç ve 2 bin 310 şahıs üzerinde arama yapıldı.

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı, havadan helikopter ve drone destekli yapılan operasyonda kapsamında hassas burunlu dedektör köpeklerle yapılan aramalar sonucu 1 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 168 gram metamfetamin (Ateş - Buz), 435 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 673 gram eroin, bin 683 adet ecstasy hap, 258 adet captagon hap, 7 adet hassas terazi, 10 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

27 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Yapılan operasyonun ardından, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Toplamda 7 araç trafikten men edilirken, 21 araca da toplam 47 bin 157 TL idari para cezası uygulandı.

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Son dakika haberi | Gaziantep'te 655 polisle 'Narko-Asayiş' operasyonu yapıldı

Kaynak: İHA

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