Son dakika haberi... Gaziantep'te 500 bin makaron ele geçti
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Son dakika haberi... Gaziantep'te 500 bin makaron ele geçti

03.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:41
Son dakika haberi... Gaziantep'te 500 bin makaron ele geçti

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 bin makaron ile 283 bin sigara kağıdı ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 bin makaron ile 283 bin sigara kağıdı ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron ve sigara kağıdı bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Alaybey Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 500 bin gümrük kaçağı makaron ile 283 bin sigara kağıdı ele geçirildi. Makaron ve sigara kağıtlarına el koyan ekipler, iş yeri ve depo sahibi olan S.U.'yu gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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