Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi
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Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi

07.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:40
Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 320 kilo esrar ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 320 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerinin takibinin ardından savcılık kararı ile şüphelilerin Güneş ve Yukarıbayır mahallelerindeki 4 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan baskınlarda 70 parça halinde 320 kilo kubar esrar, 2 terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Uyuşturucu ve paralara el koyulurken, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerine başlandı.


Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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