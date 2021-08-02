Son dakika haberi... Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 27 YC 393 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 2. kilometresinde önce Metin Tutan'ın kullandığı 46 LC 069 plakalı otomobile, ardından 27 AEC 343 plakalı otomobile çarparak, devrildi.

Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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