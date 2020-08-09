Son dakika haberi! Gaziantep'te 2 bin 734 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
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Son dakika haberi! Gaziantep'te 2 bin 734 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Son dakika haberi! Gaziantep'te 2 bin 734 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
09.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:10

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Dün kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetlenen 397 işyerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Kaynak: AA

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