Son dakika haberi! Gaziantep'te 2 bin 734 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Dün kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetlenen 397 işyerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kaynak: AA