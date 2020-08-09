Son dakika haberi! Gaziantep'te 2 bin 734 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
09.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:10
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Dün kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetlenen 397 işyerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA